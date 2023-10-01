اليونان.. ناقلة دبابات تدهس سيدة مسنّة أثناء مناورات عسكرية

أفادت قناة ERT التلفزيونية بأن ناقلة دبابات دهست سيدة مسنّة أثناء مناورات "بارمينيون" العسكرية في اليونان.

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ووفقا للقناة، وقع الحادث صباح يوم الأحد في بلدة أوروبوس في شرق أتيكا.

وذكرت القناة أن السيدة البالغة من العمر 70 عاما حاولت عبور الطريق أثناء مرور قافلة عسكرية تشارك في المناورات، ولم تكشف القناة عن الحالة الصحية المصابة.

وتجري مناورات "بارمينيون" سنويا وتشمل الفروع الثلاثة للقوات المسلحة وقيادة العمليات الخاصة وقوات الأمن والحماية المدنية.

المصدر: نوفوستي