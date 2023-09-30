البيت الأبيض يسارع إلى مكارثي ويحثه على طرح مشروع قرار خاص بأوكرانيا

سارع البيت الأبيض إلى حث رئيس "مجلس النواب الأمريكي" كيفن مكارثي على تقديم مشروع قانون يتضمن تخصيص أموال لدعم كييف، وذلك بعيد تمرير الكونغرس مشروع قانون مؤقت يمنع إغلاق الحكومة.

وذكرت شبكة CNN أن البيت الأبيض، وبعد التصويت في الكونغرس الأمريكي على خطة لتمويل الحكومة بشكل مؤقت، وجّه الدعوة إلى مكارثي من أجل تقديم مشروع قانون منفصل للنظر فيه على أن ينص على تخصيص الأموال لاحتياجات أوكرانيا.

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ونقلت القناة ذلك عن مسؤول في الإدارة الأمريكية رفض الكشف عن اسمه، وقال: "نتوقّع تماما أن يقدّم رئيس مجلس النواب مكارثي، الذي أعلن دعمه لتمويل أوكرانيا في حربها (ضد العدوان غير القانوني وغير المبرّر من جانب روسيا)، مشروع قانون منفصل من أجل النظر فيه قريبا".

وفي وقت سابق من يوم السبت، وافق مجلس النواب بأغلبية الثلثين على اقتراح جمهوري بمواصلة تمويل الحكومة لمدة 45 يوما، وهو ما لم يشتمل على الأموال المخصصة لأجل أوكرانيا، وهنا يجب أن تحظى تلك المبادرة بموافقة الديمقراطيين.

يشار إلى أن "الإغلاق الحكومي" في الولايات المتحدة هو عبارة عن توقف عمل الوكالات الحكومية بسبب النقص في التمويل.

المصدر: نوفوستي