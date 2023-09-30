قال حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو إن نظام كييف سيقوم بمحاولات جديدة لتصعيد التوتر على خط التماس العسكري، لكن كل هذه المحاولات ليس لديها أي فرصة للنجاح.

ظهرت مؤخرا تقارير تفيد بأن فلاديمير زيلينسكي اتفق مع الرعاة في لندن وواشنطن على خطة جديدة لشن هجوم، ولهذا تقوم القوات المسلحة الأوكرانية بتشكيل مجموعات من مشاة البحرية بالقرب من نيكولاييف لعبور نهر الدنيبر ومحاولة الاستيلاء على محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

تعليقا على ذلك قال سالدو السبت للصحفيين معلقا: هذه المعلومات تشير إلى أن العملية العسكرية لم تنته بعد. بالطبع، سيتخذ العدو جميع الإجراءات الممكنة لخلق توتر. لكنني أعرف شيئًا واحدًا وهو أن قواتنا الروسية واسلحتنا التي تصبح كل يوم أكثر تطورا لن تمنحهم الفرصة لتحقيق أهدافهم".

وعبر عن اعتقاده بأن التقارير التي تتحدث عن خطط هجومية جديدة هي مجرد ضجيج إعلامي لجذب الانتباه.

وأضاف سالدو: القتال مستمر، ولم ينته بعد، سبق أن قلت إن أهداف العملية العسكرية الخاصة ستتحقق، وبعد تحقيقها، بالطبع، سيشعر الرعاة الانغلوسكسونيون بخيبة أمل، أولئك الذين يدفعون الأوكرانيين إلى الموت.

المصدر: ريا نوفوستي