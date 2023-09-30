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الدفاع الروسية: تدمير طائرة أوكرانية في المنطقة العسكرية الشمالية الغربية

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الدفاع الروسية: تدمير طائرة أوكرانية في المنطقة العسكرية الشمالية الغربية
Legion-Media
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة تابعة لقوات الدفاع الجوي الفضائي من طراز طائرة Su-35S، أسقطت طائرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في معركة جوية.

وجاء في بيان الوزارة أن “طاقم طائرة Su-35S التابعة لقوات الفضاء الروسية دمر طائرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العمليات الخاصة في معركة جوية”.

وتشير المعلومات إلى أن المقاتلة من طراز Su-35S كانت تقوم بدورية في منطقة العمليات الخاصة، إلى جانب قيامها بتوفير غطاء للطيران العسكري المروحي. وخلال الرحلة التالية، اكتشف طاقم المقاتلة طائرة معادية تمكنوا من تدميرها.

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المصدر: تاس

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