5 إصابات في حريق هائل اندلع بخط أنابيب نفطي غربي أوكرانيا وتسرب نفطي (فيديو)

أظهر مقطع فيديو لحظة اشتعال النيران في أحد خطوط أنابيب النفط غربي أوكرانيا حيث ارتفعت ألسنة اللهب عاليا في مقاطعة ايفانو -فرانكيفسك فتم إعلان حالة الطوارئ هناك.

وقد تم الإعلان عن حالة الطوارئ عقب إصابة 5 أشخاص في اندلاع النيران بخط انابيب النفط المذكور غربي أوكرانيا واتسع التسرب النفطي ليشكل بقعة على سطح أحد الأنهار المجاورة لمكان الحادث.

وأظهرت لقطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد سحب من الدخان الأسود الكثيف فوق ما بدا أنه إحدى البلدات، فضلا عن كتلة من النيران الملتهبة تعلو مكان الحادث.

وذكرت خدمة الطوارئ الأوكرانية أنه "في الساعة الخامسة مساء انفجر خط أنابيب نفط بقطر 150 ميليمترا، وتسبب الحادث بتسرب نفطي على مساحة 100 متر مربع.

المصدر: RT + وكالات