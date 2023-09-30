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تعليقات متابعين على تصريح غريب لزيلينسكي

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تعليقات متابعين على تصريح غريب لزيلينسكي
AP
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أثار تصريح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن "أوكرانيا بانتظار أخبار مهمة في 30 سبتمبر" قلق مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي X، الذين انهالوا عليه بعبارات الشجب والتنديد.  

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مصدر: زيلينسكي يتفق مع الولايات المتحدة وبريطانيا على شن هجوم جديد في أوائل أكتوبر
مصدر: زيلينسكي يتفق مع الولايات المتحدة وبريطانيا على شن هجوم جديد في أوائل أكتوبر

وكتب المستخدم TheTroutmanShow: "تبدو نوعا من الكلمات المشؤومة".

وأضاف ukskies: "شيء ما بدأ يختمر على ما يبدو".

وأضاف Boavista_Ludwig: "أنت حولت أوكرانيا إلى أفغانستان ثانية. لا تفعل شيئا يجلب النجاح للأوكرانيين".

وكتب Poppy845156: "المزيد من الكوارث والخسائر والموت".

وقال wssilverback: "عليك الاستقالة والرحيل".

وفي وقت سابق، ذكر مصدر مقرب من الهيئات الأمنية أن زيلينسكي اتفق مع رعاته في الولايات المتحدة وبريطانيا على خطة لهجوم مضاد جديد والاستيلاء على محطة زابوروجيه النووية للطاقة الكهرذرية.

وأضاف المصدر: "تتمركز مجموعة كبيرة من مشاة البحرية الأوكرانية في مقاطعة نيقولايف لعبور نهر دنيبر، كما تتمركز قوات خاصة تم تدريبها في بريطانيا، حيث تخطط هذه القوات للاستيلاء على محطة زابوروجيه".

المصدر: نوفوستي

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