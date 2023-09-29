الجيش البولندي يعتزم إنشاء قاعدة انتشار دائم للواء مدرع أمريكي في جنوب غرب البلاد

صرح العميد بالجيش البولندي ومدير إدارة الاستثمار في "الناتو" داريوش ميندرالا، بأن وارسو تعتزم إنشاء قاعدة للانتشار الدائم للواء مدرع أمريكي في محيط قرية تشيبين جنوب غربي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن ميندرالا قوله: "من المخطط تهيئة الظروف للنشر الدائم للواء مدرع. وسيتم تنفيذ هذه الاستثمارات في السنوات المقبلة وتعتبر أولوية. سيكون هذا معسكرا قائما على بنية تحتية دائمة مصممة لاستيعاب 4.8 آلاف عسكري".

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن حلف "الناتو" سيجري في عام 2024 أكبر مناورات عسكرية له منذ أيام الحرب الباردة وذلك تحت اسم "المدافع الصلب".

ومن المتوقع أن يشارك ما لا يقل عن 41 ألف جندي وأكثر من 50 سفينة في مناورات "المدافع الصلب"، وسيتم تنفيذ ما بين 500 و700 طلعة جوية خلالها.

وتخطط قيادة الحلف، خلال هذه التدريبات، لاستخدام "بيانات جغرافية حقيقية لوضع سيناريوهات أكثر واقعية للقوات".

ووفقا للصحيفة، يتلخص هدف هذه المناورات، في "العمل على محاولة صد عدوان روسي موجه ضد إحدى الدول الأعضاء في الحلف". ونوهت الصحيفة بأن الناتو ينظر إلى المناورات على أنها "جزء أساسي من عملية تظهر لروسيا استعداد الحلف للحرب".

وأشارت الصحيفة إلى أن التدريبات ستجري في ألمانيا وبولندا ودول البلطيق في فبراير ومارس 2024.

وبالإضافة إلى الدول الأعضاء في الحلف البالغ عددها 31 دولة، ستشارك فيها السويد التي لا تزال تنتظر موافقة تركيا والمجر على انضمامها إلى الحلف.

المصدر: RT