قديروف ينشر فيديو لأسر خمسة جنود أوكرانيين في بلدة كليشفكا بأرتيوموفسك

نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، فيديو من محور أرتيموموفسك، يظهر عملية أسر خمسة جنود أوكرانيين من منطقة تحصنهم بالقرب من بلدة كليشِّفكا.

وكتب قديروف على قناته في "تلغرام": "مرة أخرى لقطات حصرية من محور باخموت. قامت قوات أحمد الخاصة، بالتعاون مع لواء البندقية الآلي الرابع، بسحق جنود القوات الأوكرانية بالقرب من بلدة كليشِّفكا الشهيرة. وتكمن فرادة هذه اللقطات في أنها تصور عملية أسر خمسة جنود أوكرانيين مباشرة من منطقتهم المحصنة. وكان العدو ينوي الحصول على موطئ قدم في هذه المنطقة، لكن جنود القوات الخاصة "أحمد" أفشلوا خططه".

وأضاف: "بفضل الإجراءات المنسقة والسريعة، تمكن رجالنا من إكمال المهمة العملياتية دون إراقة دماء نسبيا. فبدلا من حلها بسرعة كبيرة (تدمير العدو)، اختار الرجال طريقا أكثر صعوبة ولكنها أكثر إنسانية. فأسفر ذلك عن نجاة خمسة جنود وإن كانوا من معسكر العدو".

وتابع: "بطبيعة الحال، هذا لا يحدث دائما. بالمناسبة، أثناء أسرهم، شن الجانب الأوكراني ضربة من مدافع الهاون، في محاولة لمنع استسلامهم عن طريق قتل مقاتليهم. فأسفر ذلك عن إصابة عدد منهم قام رجالنا بإجلائهم".

وأشار قديروف إلى أنه "وفقا لأحد مقاتلي القوات الخاصة "أحمد"، قتلت وحدته خلال أسبوع واحد فقط 28 جنديا وأسرت 12 آخرين. وهذا فقط في قسم صغير واحد من خط أمامي واسع النطاق إلى حد ما. من الصعب أن نتخيل العدد الحقيقي لخسائر العدو، حتى لو كانت نتيجة عمل أحد وحداتنا تظهر مثل هذه الأرقام".

واختتم رئيس جمهورية الشيشان قائلا: "أنا ممتن بصدق لجميع المدافعين عن الوطن، فهم لا يدخرون أنفسهم خلال وجودهم في الخطوط الأمامية على مدار الساعة. إنهم يواجهون بشجاعة وتفان التهديد الذي يهدد البشرية جمعاء. أتمنى حظا سعيدا لجنودنا في تنفيذ المهام القتالية! أنا متأكد من أن النتائج ستكون مماثلة".

المصدر: RT