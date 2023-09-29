الدفاع الروسية تعلن عن توجيه ضربات مكثفة بأسحة عالية الدقة بعيدة المدى وتدمير منشآت عسكرية أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن توجيه ضربات مكثفة بأسلحة عالية دقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة، ضد منشآت عسكرية أوكرانية ونقاط تمركز للجيش الأوكراني والمرتزقة خلال اليوم الماضي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، إن الضربات أسفرت عن تدمير مستودعات للذخيرة ومراكز تدريب ونقاط تمركز لقوات الأوكرانية وللمرتزقة الأجانب.

وأكدت تدمير مركز قيادة لوحدة أجنبية، وترسانتين كبيرتين من الأسلحة والذخائر، فضلا عن استهداف إمدادات الأسلحة أجنبية الصنع والخدمات اللوجستية للقوات الأوكرانية العاملة في اتجاهي دونيتسك وزابوروجيه.

-فقدت القوات الأوكرانية خلال أسبوع أكثر من 210 عنصرا على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف.

- على محور دونيتسك أحبطت القوات الروسية خلال الأيام الماضية 31 هجوما شنته قوات كييف وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

- في مقاطعة خاركوف دمرت القوات الروسية 4 مستودعات للذخيرة خلال الأسبوع الماضي.

- اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال الأيام الماضية 33 قذيفة صاروخية تم إطلاقها من أنظمة "هيمارس" الأمريكية، وأسقطت 185 طائرة مسيرة.

- في اتجاه دونيتسك تمكنت القوات الروسية من القضاء على أكثر من 1760 جنديا أوكرانيا خلال الأسبوع الأخير وتدمير 40 دبابة.

- على محور زابوروجيه أحبطت القوات الروسية محاولات قوات كييف شن هجمات وتمكنت من القضاء على أكثر من 330 جنديا وتدمير 25 قطعة مدفعية.

- في اتجاه جنوب دونيتسك تم القضاء على أكثر من 750 عسكريا أوكرانيا خلال أسبوع.

- في اتجاه خيرسون لقي تم القضاء على ما يقرب من 250 عسكريا أوكرانيا خلال الأسبوع الأخير وتدمير 16 مركبة مدرعة.

المصدر: RT