بولندا وهنغاريا لم تشاركا في اجتماع المفوضية الأوروبية حول قضية الحبوب الأوكرانية

قال ممثل المفوضية الأوروبية أولوف جيل، إن بولندا وهنغاريا لم تشاركا في الاجتماع الحادي عشر لمنصة التنسيق التابعة للمفوضية الأوروبية لاستيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية يوم أمس.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لجيل ببروكسل، حيث تابع: "لقد تمت دعوة جميع الأطراف، ولم يكن هناك تمثيل عن بولندا وهنغاريا، لكن هذا ليس ضروريا... أجرينا مناقشة مثمرة للغاية".

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ووفقا لممثل المفوضية الأوروبية، فإن الاتصالات بين الأطراف المعنية مستمرة أيضا على المستوى الثنائي.

وكانت المفوضية الأوروبية قد قررت، في 15 سبتمبر الجاري، عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى عدد من الدول الحدودية للاتحاد الأوروبي، لكنها ألزمت كييف بإدخال تدابير لمراقبة الصادرات. وبعدها أعلنت سلطات سلوفاكيا وهنغاريا وبولندا أنها ستمدد الحظر من جانب واحد.

من جانبها قدمت أوكرانيا شكوى إلى منظمة التجارة العالمية. وردا على ذلك، أعلنت ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي أنها ستقاطع اجتماعات منصة التنسيق بشأن الحبوب الأوكرانية، ثم هددت بولندا وسلوفاكيا أيضا بتعليق المساعدات العسكرية لكييف.

المصدر: نوفوستي