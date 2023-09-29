 
مباشر

واشنطن تعرض ملايين الدولارات مقابل معلومات عن الضالعين في اغتيال مرشح رئاسي في الإكوادور

أخبار العالم

واشنطن تعرض ملايين الدولارات مقابل معلومات عن الضالعين في اغتيال مرشح رئاسي في الإكوادور
Globallookpress IMAGO/Daniel Molineros
المرشح المغتال للرئاسة الإكوادورية فرناندو فيافيسينسيو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w4po

أعلنت الخارجية الأمريكية عن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي للقبض على الضالعين في اغتيال المرشح للرئاسة في الإكوادور فرناندو فيافيسينسيو.

وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان لها، يوم الخميس، أن هويات الضالعين في جريمة الاغتيال ومدبريها لم تحدد حتى الآن.

وتعرض السلطات الأمريكية كذلك مكافأة تصل إلى مليون دولار مقابل معلومات عن قيادات المنظمة الإجرامية الدولية التي تقف وراء اغتيال السياسي الإكوادوري.

إقرأ المزيد
إحدى أكبر العصابات في الإكوادور تعلن مسؤوليتها عن اغتيال المرشح الرئاسي (فيديو)
إحدى أكبر العصابات في الإكوادور تعلن مسؤوليتها عن اغتيال المرشح الرئاسي (فيديو)

يذكر أن المرشح لانتخابات الرئاسة عن حزب "إم سي 25" اليساري، العضو في البرلمان الإكوادوري فرناندو فيافيسينسيو قتل بإطلاق النار في عاصمة الإكوادور كيتو، يوم 9 أغسطس.

وجرت الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في الإكوادور يوم 20 أغسطس في ظل حالة الطوارئ التي تم إعلانها على إثر اغتيال فيافيسينسيو.

ومن المقرر أن تجري الجولة الثانية يوم 15 أكتوبر، حيث ستتنافس على الرئاسة مرشحة حزب "الثورة المدنية" اليساري لويسا غونزاليز، التي حصلت على 33.6% من الأصوات في الجولة الأولى، ومرشح حزب "العمل الديمقراطي الوطني" الليبرالي دانييل نوبوا الذي حصل على نحو 23.5% في الجولة الأولى.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا