واشنطن تعرض ملايين الدولارات مقابل معلومات عن الضالعين في اغتيال مرشح رئاسي في الإكوادور

أعلنت الخارجية الأمريكية عن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي للقبض على الضالعين في اغتيال المرشح للرئاسة في الإكوادور فرناندو فيافيسينسيو.

وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان لها، يوم الخميس، أن هويات الضالعين في جريمة الاغتيال ومدبريها لم تحدد حتى الآن.

وتعرض السلطات الأمريكية كذلك مكافأة تصل إلى مليون دولار مقابل معلومات عن قيادات المنظمة الإجرامية الدولية التي تقف وراء اغتيال السياسي الإكوادوري.

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يذكر أن المرشح لانتخابات الرئاسة عن حزب "إم سي 25" اليساري، العضو في البرلمان الإكوادوري فرناندو فيافيسينسيو قتل بإطلاق النار في عاصمة الإكوادور كيتو، يوم 9 أغسطس.

وجرت الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في الإكوادور يوم 20 أغسطس في ظل حالة الطوارئ التي تم إعلانها على إثر اغتيال فيافيسينسيو.

ومن المقرر أن تجري الجولة الثانية يوم 15 أكتوبر، حيث ستتنافس على الرئاسة مرشحة حزب "الثورة المدنية" اليساري لويسا غونزاليز، التي حصلت على 33.6% من الأصوات في الجولة الأولى، ومرشح حزب "العمل الديمقراطي الوطني" الليبرالي دانييل نوبوا الذي حصل على نحو 23.5% في الجولة الأولى.

المصدر: تاس