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بالفيديو.. انفجار في اسطنبول

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بالفيديو.. انفجار في اسطنبول
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وقع انفجار كبير بأحد المباني بمنطقة شيرين إيفلير في مدينة اسطنبول التركية، يرجح أنه ناجم عن تسرب للغاز المنزلي.

وأفاد مراسل RT بأن الانفجار أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، فيما هرعت عربات الإسعاف والشرطة والأمن إلى مكان الحادث.

المصدر: RT

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