بالفيديو.. انفجار في اسطنبول
وقع انفجار كبير بأحد المباني بمنطقة شيرين إيفلير في مدينة اسطنبول التركية، يرجح أنه ناجم عن تسرب للغاز المنزلي.
وأفاد مراسل RT بأن الانفجار أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، فيما هرعت عربات الإسعاف والشرطة والأمن إلى مكان الحادث.
🔵 | #SONDAKİKA | İstanbul Şirinevler'de bir binada doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.#istanbul#şirinevler#patlama#sondakikapic.twitter.com/ps1hykMvDZ— GÜNDEM ODASI (@gundemodasi) September 28, 2023
Şirinevler'de bir binada patlama meydana geldi. Doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada yaralılar için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. https://t.co/wKdHjp0DWB— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 28, 2023
#SONDAKİKA— Habersiz (@medyaHabersiz) September 28, 2023
İstanbul Şirinevler'de bir evde patlama meydana geldi. Olay yerine ekipler sevk edildi pic.twitter.com/rlVuYGLbEw
المصدر: RT