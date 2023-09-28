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صحيفة: الاتحاد الأوروبي ينوي تعزيز قدراته العسكرية لمواجهة روسيا

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صحيفة: الاتحاد الأوروبي ينوي تعزيز قدراته العسكرية لمواجهة روسيا
AP
مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل
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أفادت صحيفة Politico نقلا عن مشروع بيان قمة المجموعة السياسية الأوروبية، بأن الاتحاد الأوروبي يخطط لتعزيز قدراته العسكرية لمواجهة روسيا.

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وكتبت الصحيفة: "ينوي الاتحاد الأوروبي زيادة قدرته الدفاعية لمواجهة روسيا في ظروف الوضع العالمي الخطير".

وأكد مشروع البيان أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتطوير القاعدة الصناعية والفنية في البلدان الأوروبية بما في ذلك بفضل زيادة الاستثمارات.

كما يخطط الاتحاد الأوروبي لمواصلة توسعه "استثمارا في السلام والأمن والاستقرار".

وقالت وسائل الإعلام، إن قمة المجموعة السياسية الأوروبية ستعقد في مدينة غرناطة الإسبانية في 5 أكتوبر القادم.

وحذر مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي كيريل لوغفينوف من أن الإنفاق العسكري ومواصلة تسليح أوكرانيا، سيجبر الاتحاد الأوروبي على الحد من طموحاته في مجالات أخرى مهمة.

المصدر: نوفوستي 

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