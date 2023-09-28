وصول وزير الدفاع الفرنسي وممثلين عن 20 شركة عسكرية فرنسية إلى كييف

أفادت صحيفة "لو فيغارو" بوصول وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو يرافقه ممثلون عن عشرين شركة فرنسية لصناعة الأسلحة إلى كييف اليوم الخميس.

وذكرت الصحيفة أن الوزير سيبحث زيادة المساعدة العسكرية لكييف.

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وسيعقد ليكورنو اجتماعا مع وزير الدفاع الأوكراني الجديد رستم عمروف، ووزير الصناعة ألكسندر كاميشيف، كما من المرجح أن يلتقي الرئيس فلاديمير زيلينسكي.

وبين ممثلي الشركات المرافقين للوزير الفرنسي عدد من مصنعي الطائرات بدون طيار والمدرعات والمتخصصين في الأمن السيبراني.

وتشير وسائل الإعلام إلى أنه سيتم "تغيير طبيعة المساعدة لأوكرانيا مع توقع استمرار النزاع".

وفي أواخر العام الماضي أسست فرنسا صندوقا بميزانية 200 مليون يورو لمنح كييف الفرصة لتقديم طلبات شراء الأسلحة مباشرة من الشركات الفرنسية.

المصدر: نوفوستي