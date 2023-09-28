الصين تعلن عن مناورات مع السعودية

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، أن بكين والرياض ستجريان مناوراتهما البحرية المشتركة الثانية على الإطلاق الشهر المقبل، في إطار تعزيز العلاقات المشتركة.

ولفتت بكين إلى أن المناورات المعروفة باسم "بلو سورد 2023" (السيف الأزرق 2023) ستجري في مقاطعة غوانغدونغ بجنوب الصين في أكتوبر.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان في إحاطة صحافية "يركز هذا التدريب المشترك على العمليات البحرية لمكافحة الإرهاب في الخارج وإجراء تدريبات على تكتيكات القنّاصين وقيادة القوارب وهبوط المروحيات وعمليات الإنقاذ المشترك".

وأوضح وو أن الدولتين "تسعيان إلى تعميق التعاون العملي والودّي بين الجيشَين وتحسين مستوى التدريب العملي للقوات".

وأجرى البلدان مناورات بحرية مشتركة للمرة الأولى في العام 2019، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وتأتي التدريبات في وقت تسعى بكين إلى تعميق علاقاتها مع الرياض ولعب دور صانعة سلام في الشرق الأوسط.

هذا العام، تولت الصين رعاية اتفاق بين السعودية وإيران، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما.

المصدر: "أ ف ب"