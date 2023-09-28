"بلومبيرغ": "الناتو" يختبر غواصات مسيرة واستخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات البحرية

قالت وكالة "بلومبيرغ" إن حلف "الناتو" يجري اختبارات على استخدام غواصات مسيّرة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي (AI) في العمليات البحرية.

وحسب تقرير الوكالة، تقوم 14 دولة في حلف شمال الأطلسي، إلى جانب السويد، بإجراء اختبارات باستخدام مسيرات بحرية وتطبيق آلية أجهزة استشعار وإجراءات ذكاء اصطناعي في مناورة تستمر 12 يوما قبالة سواحل البرتغال وتنتهي يوم الجمعة.

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وتلفت الوكالة إلى أن الحلف يزعم أن سبب إجراء مثل هكذا مناورات هو التهيء لردع أي "تصرفات وإجراءات روسية محتملة في المستقبل".

كما لفتت الوكالة وفق رأي الخبراء ومصادر مطلعة إلى أن الهدف من هذه المناورات هو الاستعداد لتحديد وكشف أي أنشطة خطيرة فيما يتعلق بالبنية التحتية قد تحدث في الأعماق المائية.

من جهته، قال هانز فيرنر ويرمان، رئيس خلية الناتو لحماية البنية التحتية تحت الماء، "يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتتبع حركة السفن إذا وجدت نفسها في منطقة حرجة.. ويعتقد أن كابلات الألياف الضوئية نفسها ستكون قادرة في المستقبل على اكتشاف محاولات التلاعب".

وأضاف في تصريحات للصحفيين الذين زاروا التدريبات في ترويا جنوب لشبونة عاصمة البرتغال، أنه في حال أمكن الكشف عن أي نشاط سيئ فإن ذلك يسمح للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وعددها 31 بدراسة ردود دبلوماسية أو عسكرية بناء على "أساس متين من المعلومات". والهدف من ذلك هو اكتشاف أي سلوك (تخريبي) للبنية التحتية تحت الماء فور حدوثه، ومشاركة تلك المعلومات مع الحكومات والمشغلين من القطاع الخاص.

المصدر: بلومبيرغ