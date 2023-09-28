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الاستخبارات الروسية تكشف عن تدخل أمريكي سافر في انتخابات سلوفاكيا

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الاستخبارات الروسية تكشف عن تدخل أمريكي سافر في انتخابات سلوفاكيا
Globallookpress White House
صورة أرشيفية
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أشار رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين إلى تدخل متزايد من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الشؤون السياسية والداخلية لسلوفاكيا.

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وجاء في بيان عن ناريشكين أن إدارة جو بايدن "زادت مؤخرا من تدخلها في الوضع السياسي الداخلي بسلوفاكيا ووزارة الخارجية الأمريكية أرسلت تعليماتها إلى الحلفاء الأوروبيين للعمل مع الدوائر السياسية والتجارية المحلية لضمان نتائج التصويت التي يطالب بها الأمريكيون".

وجاء في بيان الاستخبارات الخارجية الروسية أنه مع الأخذ في الاعتبار نوايا الولايات المتحدة، لا يمكن النظر إلى الانتخابات المقبلة في سلوفاكيا بوصفها تعبيرا عن الإرادة الحرة للشعب السلوفاكي، واستقلالها عن التأثير الخارجي.

وتابع البيان: "رسالة الرعاة الأمريكيين إلى تابعيهم الأوروبيين بسيطة كالعادة، بل وتشبه دعوات قادة ألمانيا النازية للتخلص من وهم الأخلاق واستخدام أي وسيلة لتحقيق النتيجة المرجوة".

المصدر: تاس

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