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تركيا.. هزة أرضية في كهرمان مرعش

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تركيا.. هزة أرضية في كهرمان مرعش
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سجلت هزة أرضية بقوة 4 درجات في ولاية كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا اليوم الخميس، حسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية AFAD.

وتم تسجيل الهزة عند الساعة 09:18 بالتوقيت المحلي في منطقة البستان على عمق 14.37 كم.

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وكانت كهرمان مرعش من أكثر المناطق تضررا جراء الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في فبراير الماضي، مخلفا عشرات الآلاف من القتلى ودمارا هائلا.

وبعد تلك الكارثة تشهد مناطق جنوب شرق تركيا بين حين وآخر هزات أرضية محدودة الشدة.

المصدر: نوفوستي

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