لافروف: التفكير بإمكانية هزيمة روسيا لا يزيد الدبلوماسيين الغربيين شرفا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن تفكير الدبلوماسيين الغربيين بإمكانية هزيمة روسيا، لا يجلب بتاتا لهم أي احترام.

ووفقا للوزير، يواصل نظام كييف التصرف وكأنه هو الذي "يحدد الموسيقى"( الذي يسيطر على سير الأمور)، والغرب بأكمله يردد كالجوقة في انسجام تام -"لا كلمة واحدة عن أوكرانيا دون أوكرانيا"، و"فقط فلاديمير زيلينسكي من يحدد شروط بدء المفاوضات".

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وأضاف لافروف: "بشكل عام، باتت الدائرة مغلقة، وهذا موقف يؤدي إلى طريق مسدود تماما، وهو إما أنه لا يعكس وجود الفكر السليم في رؤوس الذين يقودون هذه الحرب ضد روسيا، أو أنه يعكس ثقتهم التي لا يمكن العدول عنها في أنهم سينتصرون على روسيا. وهذا الأمر وذاك لا يزيد الغرب أو الدبلوماسيين والمفكرين الغربيين، أي شرف أو احترام".

وفي وقت سابق، كرر زيلينسكي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، ما يسمى بصيغة السلام للتسوية مع روسيا، والتي لا تأخذ في الاعتبار موقف موسكو.

الحديث في "صيغة السلام" هذه، يدور عن انسحب الجيش الروسي بالكامل حتى حدود عام 1991 وعودة السيطرة إلى أوكرانيا في "المنطقة الاقتصادية الخالصة" في البحر الأسود وبحر آزوف. ووفقا لزيلينسكي، تحقيق هذه الشروط، سيكون فقط بمثابة الأساس لوقف الأعمال القتالية.

المصدر: تاس