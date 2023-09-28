بيونغ يانغ تجري تعديلات وزارية

أجرت بيونغ يانغ تعديلات وزارية وعينت رئيسا جديدا للبنك المركزي خلال الدورة الـ9 لمجلس الشعب الأعلى.

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وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن جدول أعمال الدورة كان يضم 7 بنودا، بينها "مسائل تنظيمية". وتم خلال الدورة تعيين آن كيونغ جيون لمنصب وزير الصناعات الهندسية ولي سون تشول – لمنصب وزير مراقبة الدولة على البناء، في حين أصبح تشونغ تشول سو وزيرا لحماية الأراضي والبيئة، وكيم غوانغ جين - وزيرا للمشتريات والأغذية. أصبح بايك مين جوان رئيسا للبنك المركزي للبلاد.

والإضافة إلى ذلك تم خلال الدورة بحث التعديلات الدستورية بشأن القوات النووية ومشاريع القوانين حول حماية حقوق المعاقين والري والموظفين. وتم تبنى قرار حول إعادة تسمية دائرة الفضاء واستخلاص نتائج لتطبيق القوانين في القطاع المالي.



المصدر: تاس