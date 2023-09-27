أوزبكستان.. انفجار ضخم يهز العاصمة طشقند (صور + فيديو)
أكدت وزارة الطوارئ في أوزبكستان وقوع انفجار بأحد المستودعات في عاصمة البلاد طشقند فجر الخميس.
وقالت الوزارة في بيان لها، نشر في حسابها الرسمي على "تلغرام": "تلقينا نبأ الحريق الناجم عن انفجار قوي في أحد المستودعات بحي سيرغيلي في مدينة طشقند".
BREAKING: The moment a massive #explosion took place in #Tashkent, #Uzbekistanpic.twitter.com/v668rLjglQ— Insider Corner (@insidercnews) September 27, 2023
وأضافت أنه وصل إلى مكان الحادث 16 من طواقم الإطفاء والإنقاذ.
❗️ [ 🇺🇿 OUZBÉKISTAN ]— (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) September 27, 2023
🔸️ Importante explosion signalée à Tashkent, la capitale de l'Ouzbékistan. Selon les premières informations, l'explosion se serait produite à proximité d'un aéroport local et il y aurait de nombreuses victimes. pic.twitter.com/AI9RcOr29H
وأكدت الوزارة عدم ورود أي معلومات عن سقوط ضحايا أو إصابات بنتيجة الحريق بعد.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت مقاطع فيديو لانفجار ضخم، قيل إنه وقع بالقرب من مطار طشقند.
HUGE:🚨🚨— Breaking news and situation analysis (@kgvh6v) September 27, 2023
A huge explosion occurred in Tashkent - a huge industrial zone was engulfed in fire
A powerful explosion occurred in a customs warehouse at one of Tashkent's airports, #Uzbekistan.
pic.twitter.com/pXDQ4SUL53
وأدى الانفجار الذي وقع في حدود الساعة 3:00 صباحا (بالتوقيت المحلي) إلى تدمير زجاج نوافذ العديد من المنازل.
المصدر: RT + تاس