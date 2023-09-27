أوزبكستان.. انفجار ضخم يهز العاصمة طشقند (صور + فيديو)

أكدت وزارة الطوارئ في أوزبكستان وقوع انفجار بأحد المستودعات في عاصمة البلاد طشقند فجر الخميس.

وقالت الوزارة في بيان لها، نشر في حسابها الرسمي على "تلغرام": "تلقينا نبأ الحريق الناجم عن انفجار قوي في أحد المستودعات بحي سيرغيلي في مدينة طشقند".

وأضافت أنه وصل إلى مكان الحادث 16 من طواقم الإطفاء والإنقاذ.

❗️ [ 🇺🇿 OUZBÉKISTAN ]



🔸️ Importante explosion signalée à Tashkent, la capitale de l'Ouzbékistan. Selon les premières informations, l'explosion se serait produite à proximité d'un aéroport local et il y aurait de nombreuses victimes. pic.twitter.com/AI9RcOr29H — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) September 27, 2023

وأكدت الوزارة عدم ورود أي معلومات عن سقوط ضحايا أو إصابات بنتيجة الحريق بعد.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت مقاطع فيديو لانفجار ضخم، قيل إنه وقع بالقرب من مطار طشقند.

HUGE:🚨🚨



A huge explosion occurred in Tashkent - a huge industrial zone was engulfed in fire

A powerful explosion occurred in a customs warehouse at one of Tashkent's airports, #Uzbekistan.

pic.twitter.com/pXDQ4SUL53 — Breaking news and situation analysis (@kgvh6v) September 27, 2023

وأدى الانفجار الذي وقع في حدود الساعة 3:00 صباحا (بالتوقيت المحلي) إلى تدمير زجاج نوافذ العديد من المنازل.

المصدر: RT + تاس