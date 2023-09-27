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أوزبكستان.. انفجار ضخم يهز العاصمة طشقند (صور + فيديو)

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أوزبكستان.. انفجار ضخم يهز العاصمة طشقند (صور + فيديو)
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أكدت وزارة الطوارئ في أوزبكستان وقوع انفجار بأحد المستودعات في عاصمة البلاد طشقند فجر الخميس.

وقالت الوزارة في بيان لها، نشر في حسابها الرسمي على "تلغرام": "تلقينا نبأ الحريق الناجم عن انفجار قوي في أحد المستودعات بحي سيرغيلي في مدينة طشقند".

وأضافت أنه وصل إلى مكان الحادث 16 من طواقم الإطفاء والإنقاذ.

وأكدت الوزارة عدم ورود أي معلومات عن سقوط ضحايا أو إصابات بنتيجة الحريق بعد.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت مقاطع فيديو لانفجار ضخم، قيل إنه وقع بالقرب من مطار طشقند.

وأدى الانفجار الذي وقع في حدود الساعة 3:00 صباحا (بالتوقيت المحلي) إلى تدمير زجاج نوافذ العديد من المنازل.

المصدر: RT + تاس

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