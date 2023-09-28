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برلين ترفض تصنيف المتعاونين الأوكرانيين مع النازية بالعنصريين

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برلين ترفض تصنيف المتعاونين الأوكرانيين مع النازية بالعنصريين
Legion-Media
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رفضت الحكومة الألمانية وصف المتعاونين مع النازية بأنهم عنصريون ومعادون للسامية، من أمثال ستيبان بانديرا، وفرقة "غاليسيا" ولواء "آزوف" الذي ينشط حاليا في أوكرانيا.

وجاء في بيان لمجلس الوزراء الألماني ردا على رسالة بعثها النائب عن حزب اليسار سيفيم داغديلين، طلب فيها توضيح موقف الحكومة: "إن الحكومة الفيدرالية ليست مستعدة لدعم التقييمات القانونية والبيانات الواردة في مقدمة طلب حزب اليسار، لا سيما ما يتعلق بالتصنيف العام لبعض المجموعات أو الأشخاص (التاريخيين) بأنهم يمينيون متطرفون، أو معادون للسامية أو مناهضون للغجر أو عنصريون".

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وفيما يتعلق بالبيانات حول ظهور الفاشية الجديدة في أوكرانيا، ردت الحكومة الألمانية بأنها "لا تملك معطياتها الخاصة" حول هذه المسألة.

في الوقت نفسه، أكد مجلس الوزراء في معرض رده الذي نشرته صحيفة "يونغ فيلت" على أنه "يدين كافة أشكال التطرف اليميني والعنصرية ومعاداة السامية".

 المصدر: نوفوستي

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