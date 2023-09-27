5 قتلى بجريمة غامضة شمال إسرائيل

أسفرت جريمة إطلاق نار داخل منزل مأهول في قرية بسمة طبعون بمنطقة الجليل شمال إسرائيل، بعد ظهر اليوم الأربعاء، عن مقتل 5 أشخاص، في الثلاثينيات من العمر.

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وأفاد المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة الكرمل تلقى بلاغا، الساعة 14:52، عن إصابة 5 أشخاص جراء تعرضهم لحادثة عنف في بسمة طبعون، وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للمصابين وعددهم 6 وهم مصابون بدرجات متفاوتة، ولاحقا أقر الطاقم الطبي مقتل 3 شباب وشابتين، في الثلاثينات من العمر".

وقال مسعف من الطاقم الطبي إن "الحديث يدور حول حادثة صعبة للغاية، وصلنا إلى المكان ووجدنا 6 مصابين في المكان وهم يعانون من درجات إصابات متفاوتة، وعلى الفور أجرينا الفحوصات الطبية اللازمة، ولكن للأسف اضطررنا لإقرار وفاة 5 من بين المصابين بعد أن وجدناهم دون علامات تدل بأنهم على قيد الحياة، والمصاب السادس (49 عاما) نقل للعلاج في المستشفى".

وحضرت قوات معززة من الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الجريمة، ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهين أو أية تفاصيل أخرى.

ولا تزال تفاصيل الجريمة المروعة غامضة حتى اللحظة من دون أن تقدم السلطات أي معلومات إضافية .

المصدر: عرب 48