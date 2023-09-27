فولودين: ترودو يجب أن يستقيل بسبب إعادة تأهيل النازية والترويج لها

قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إنه يجب على رئيس وزراء كندا جاستن ترودو الاستقالة ويجب على فلاديمير زيلينسكي الاستقالة معه بعد تكريم النازي العجوز في برلمان كندا.

ووفقا لرئيس مجلس الدوما، يجب على ترودو كذلك تحمل مسؤولية إعادة تأهيل النازية والترويج لها بسبب تكريم النازي الأوكراني العجوز ياروسلاف هونكا في البرلمان الكندي خلال زيارة زيلينسكي.

إقرأ المزيد

وأضاف فولودين: "اختبأ زيلينسكي وترودو خلف رئيس مجلس العموم الكندي، محملين إياه المسؤولية الكاملة عن الحادث الفظيع الذي وقع في البرلمان، حيث حظي مجرم نازي خدم في فرقة إس إس غاليسيا بحفاوة بالغة. ونتيجة لذلك، قدم رئيس مجلس العموم الكندي استقالته".

وشدد فولودين على أن رئيس الوزراء الكندي "رفض الاعتذار" بينما صفق البرلمانيون بأيديهم بكل حرارة.

وقال: "ترودو يجب أن يستقيل ويتحمل مسؤولية إعادة تأهيل النازية والدعاية لها. ويجب على زيلينسكي، الذي يمثل العار بالنسبة للشعب اليهودي، أن يغادر معه أيضا".

المصدر: تاس