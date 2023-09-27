بيسكوف: الولايات المتحدة وبريطانيا متورطتان في تفجيرات "السيل الشمالي"

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الهجوم الإرهابي على خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" تم تنظيمه بطريقة أو بأخرى من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا.

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وردا على طلب صحفي للتعليق على مقالة جديدة للإعلامي الأمريكي سيمور هيرش بشأن تفجيرات "السيل الشمالي"، قال بيسكوف، اليوم الأربعاء: "لا نعرف ما هي مصادر السيد هيرش، ولكن في أي حالة من الأحوال، فإن المعلومات التي نشرها تتفق بالتأكيد مع البيانات المتوفرة لدى أجهزتنا الخاصة".

وأضاف: "ليس من المهم هنا من كتب على أي آلات كاتبة، بل من المهم هو أن مثل هذا العمل الإرهابي ضد البنية التحتية الحيوية للطاقة، التابعة بما في ذلك لشركة دولية مشتركة، تم تنظيمه بالطبع بطريقة أو بأخرى من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا. وهما متورطان بطريقة أو بأخرى في هذا العمل الإرهابي".

المصدر: تاس