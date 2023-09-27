 
مباشر

بيسكوف: الولايات المتحدة وبريطانيا متورطتان في تفجيرات "السيل الشمالي"

أخبار العالم

بيسكوف: الولايات المتحدة وبريطانيا متورطتان في تفجيرات
Sputnik
الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w4bv

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الهجوم الإرهابي على خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" تم تنظيمه بطريقة أو بأخرى من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا.

إقرأ المزيد
زاخاروفا: على واشنطن أن تجيب عن كل نقاط تحقيق هيرش بشأن تفجيرات
زاخاروفا: على واشنطن أن تجيب عن كل نقاط تحقيق هيرش بشأن تفجيرات "السيل الشمالي"

وردا على طلب صحفي للتعليق على مقالة جديدة للإعلامي الأمريكي سيمور هيرش بشأن تفجيرات "السيل الشمالي"، قال بيسكوف، اليوم الأربعاء: "لا نعرف ما هي مصادر السيد هيرش، ولكن في أي حالة من الأحوال، فإن المعلومات التي نشرها تتفق بالتأكيد مع البيانات المتوفرة لدى أجهزتنا الخاصة".

وأضاف: "ليس من المهم هنا من كتب على أي آلات كاتبة، بل من المهم هو أن مثل هذا العمل الإرهابي ضد البنية التحتية الحيوية للطاقة، التابعة بما في ذلك لشركة دولية مشتركة، تم تنظيمه بالطبع بطريقة أو بأخرى من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا. وهما متورطان بطريقة أو بأخرى في هذا العمل الإرهابي".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا