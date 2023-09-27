رئيسة البرلمان الأوروبي تدعو لتحريك المفاوضات حول إصلاح سياسة الهجرة

عبرت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا عن أملها في أن تتحرك سريعا المفاوضات بين الدول الأعضاء حول إصلاح سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي.

وقالت ميتسولا خلال مقابلة مع European Newsroom، إنه "من الضروري أن تحل الأزمة التشريعية المتعلقة بالهجرة"، مذكرة أن "الأسبوع المقابل، سيصادف الثالث من أكتوبر الذكرى العاشرة لمأساة لامبيدوسا، حين وصف البحر الأبيض المتوسط بأكبر مقبرة في العالم".

وشهدت الجزيرة الإيطالية الصغيرة خلال الشهر الحالي وصول آلاف المهاجرين خلال أيام قليلة.

تعثرت المناقشات حول إقرار ميثاق للهجرة في المفوضية الأوروبية التي عرضت في سبتمبر 2020 نصا يتضمن نظام تضامن بين الدول الأعضاء في رعاية اللاجئين، بسبب خلافات بين الدول.

وقالت ميتسولا "لا يمكننا ببساطة تعزيز الجانب الأمني (من الإصلاح) من دون تعزيز الجانب المتعلق باللجوء" والتضامن بين الدول الأعضاء في التكتّل الأوروبي، معربة عن "ثقتها" و"تفاؤلها" وأملها في تحقيق انفراج سريع "هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل"، لكي يتمكن التكتل من إقرار ميثاق الهجرة بكامله قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو 2024.

وتابعت "لا يمكنني أن أتخيل مواجهة الأشخاص الذين انتخبوني وأنا أقول لهم إن أكثر من خمسة أعوام مرت (...) ونحن أمام وضع كهذا".

المصدر: "أ ف ب"