"غارديان": علماء زلازل نرويجيون سجلوا 4 انفجارات عند استهداف "السيل الشمالي"

قالت صحيفة "غارديان"، إن أربعة انفجارات وقعت على طول مسارات خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي" في عام 2022، وليس انفجارين فقط كما كان يعتقد سابقا.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن خبراء من المعهد النرويجي لرصد الزلازل Norsar، أنه تم تسجيل الانفجار الأول في 26 سبتمبر من العام الماضي عند الساعة 02:03:24 بالتوقيت المحلي، والثاني عند الساعة 19:03:50، والثالث كان بعد سبع ثوان من الانفجار الثاني، والرابع بعد تسع ثوان أخرى.

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يشار إلى أن الانفجارين الثاني والثالث وقعا على بعد 220 مترا من بعضهما البعض، فيما وقع الرابع على بعد عدة كيلومترات جنوب غرب الثاني.

ووفقا للصحيفة، تم رصد انفجار واحد إلى الجنوب الشرقي من جزيرة بورنهولم الدنماركية، وثلاثة انفجارات أخرى إلى الشمال الشرقي منها.

وأعرب خبراء المعهد عن اعتقادهم، أنه ربما كان عدد الانفجارات في الواقع أكثر من ذلك.

وشددت الصحيفة، على أنه يخطط لنشر نتائج التحقيقات في هذه العملية التخريبية التي أجرتها سلطات الدنمارك والسويد وألمانيا بالاشتراك مع معهد نورسار. ولكن سلطات الدول المذكورة، رفضت التعليق على هذا الموضوع.

المصدر: تاس