الدفاع الروسية تكشف عن ضربة صاروخية عالية الدقة دمرت 12 مستودع ذخيرة أوكراني بمقاطعة خيرسون

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الجيش وجه في 25 سبتمبر، ضربة بصواريخ عالية الدقة ضد مستودعات للأسلحة والذخيرة تابع للقوات الأوكرانية في منطقة كيسيليوفكا بمقاطعة خيرسون.

ووفقا لمعطيات الوزارة أسفرت الضربة الصاروخية عن انفجارات واندلاع النيران في 12 مستودع ذخيرة وتدميرها.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن هذه المستودعات كانت تحتوي على أكثر من ثلاثة آلاف طن من الذخيرة والقذائف من مختلف العيارات.

ومن المعرف أن قرية كيسيليوفكا، تقع على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر، شمال غرب مدينة خيرسون، بالقرب من الطريق السريع المؤدي إلى نيكولاييف.

المصدر: rg.ru