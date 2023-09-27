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الهند قلقة إزاء "الوجود المتزايد" للبحرية الصينية في المحيط الهندي

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الهند قلقة إزاء
Globallookpress
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أعرب وزير خارجية الهند سوبراهمانيام جايشانكار عن قلق بلاده إزاء "وجود البحرية الصينية المتزايد" في منطقة المحيط الهندي.

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وقال جايشانكار خلال كلمة ألقاها في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك الثلاثاء: "على مدى السنوات العشرين أو الخمس والعشرين الماضية، نشهد زيادة مطردة وحادة للغاية في الوجود والنشاط للبحرية الصينية في المحيط الهندي".

وأشار الوزير إلى أن نيودلهي تراقب هذه التطورات "عن كثب" بسبب انعكاساتها المحتملة على أمنها، وأضاف: "من وجهة النظر الهندية، من المنطقي جدا بالنسبة لنا أن نستعد لوجود صيني أكبر بكثير مما رأيناه من قبل".

ونوه جايشانكتر إلى أن العلاقات الهندية الصينية مرت بمراحل مختلفة من الصراع والتعاون منذ ما يقرب من 75 عاما، واصفا تلك العلاقات بأنها "لم تكن سهلة على الإطلاق وكانت تعاني دائما من مشاكلها".

المصدر: "تاس"

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