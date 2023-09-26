 
مباشر

محكمة في نيويورك تتهم ترامب في تضخيم قيمة أصوله وثروته

أخبار العالم

محكمة في نيويورك تتهم ترامب في تضخيم قيمة أصوله وثروته
AP Artie Walker Jr., File
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w46q

اعتبرت محكمة ولاية نيويورك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمؤسسة التابعة له، مسؤولين عن تزويرفي القضية المتعلقة بالدعوى المدنية التي تتهم ترامب بتخضيم قيمة ثروته وممتلكاته.

وصدر هذا القرار عن القاضي أرثور إنغورون في محكمة ولاية نيويورك بمانهاتن يوم الثلاثاء.

إقرأ المزيد
المدعية العامة في نيويورك: ترامب ضاعف ثروته بأكثر من ملياري دولار
المدعية العامة في نيويورك: ترامب ضاعف ثروته بأكثر من ملياري دولار

وكانت المدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيسيا جيمس قد رفعت دعوى ضد ترامب ومؤسسته في سبتمبر عام 2022، متهمة اياه بتقديم معلومات كاذبة عن قيمة ثروته وأصوله خلال فترة طويلة، لغرض الحصول على شروط أفضل للقروض المصرفية والتأمين.

وقالت المدعية العامة إن ترامب قام بتضخيم قيمة ثروته بمقدار 2.23 مليار دولار في تقاريره المالية التي قدمها للمصارف وشركات التأمين.

وأشارت إلى أن ترامب بالغ في تقدير قيمة منزله في مار إي لاغو بولاية فلوريدات، وشقته في "برج ترامب" في مانهاتن بمدينة نيويورك ومختلف العقارات والممتلكات الأخرى، بما فيها المكاتب وملاعب للغولف.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا