البنتاغون يعلن تأسيس إنتاج مشترك للأسلحة مع أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وأستراليا

أعلن نائب وزير الدفاع الأمريكي لشؤون مشتريات الأسلحة ويليام لابلانت، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة بدأت إنتاجا مشتركا للمعدات العسكرية مع أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وأستراليا.

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وأضاف لابلانت خلال حدث أقيم في مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS: "سنبدأ الإنتاج المشترك مع أستراليا، وذات الأمر ينطبق على أوروبا، بل ونؤسس إنتاجا مشتركا مع الأوكرانيين في بلدهم".

وأشار إلى أن قمة الناتو التي عقدت في فيلنيوس في شهر يوليو الماضي، أولت أهمية كبيرة للتعاون الدولي في إنتاج وتوريد الأسلحة.

وخلص إلى أن "التطور في هذا الاتجاه سيكون ذا أهمية كبيرة لحلف الناتو".

وأعلن البيت الأبيض الجمعة عزم السلطات الأمريكية عقد مؤتمر في الخريف المقبل لمناقشة آفاق تنظيم الإنتاج المشترك مع أوكرانيا في المجال الصناعي العسكري.

ووفقا للبيت الأبيض من المخطط دعوة ممثلي المجمع الصناعي العسكري وسلطات البلدين إلى هذا الحدث.

ومن جانبها تؤكد روسيا مرارا أن إمداد حلف "الناتو" لأوكرانيا بالأسلحة "لعب بالنار" وتحريض يؤجج الأزمة ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى حرب نووية لا تحمد عقباها.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بحرقها فور وصولها إلى أوكرانيا أو ظهورها في ساحات القتال، كما حرقت الدبابات والمدرعات الغربية التي عولت كييف عليها كثيرا.

المصدر: نوفوستي