اعترفت قيادة CIA التي عملت على تفجير "السيل الشمالي" بأن تعليمات الرئيس الأمريكي جو بايدن، غير الواضحة حول "السيل الشمالي" كادت أن تشكل خطوة نحو حرب عالمية ثالثة.

وقال هيرش نقلا عن المحاور: "اعتبرت قيادة فريق وكالة المخابرات المركزية أمر بايدن الغامض بتدمير أنابيب الغاز خطوة استراتيجية نحو الحرب العالمية الثالثة".

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وأشار إلى أن وكالة المخابرات المركزية تخشى من قيام روسيا بالهجوم على البنية التحتية من خلال ضربة على خطوط الأنابيب وكابلات الاتصالات الأمريكية.

ورجح أن يكون قد تم التخلص من جميع الوثائق التي تم إنشاؤها أثناء التخطيط للتخريب الأمريكي لخط "السيل الشمالي" في بحر البلطيق فور نجاح العملية.

وفي نهاية سبتمبر 2022، تعرض خطا أنابيب "السيل الشمالي" لانفجارات قوية، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مستهدفة.

ونشر هيرش، تحقيقا في 8 فبرايرالماضي، ذكر فيه نقلا عن مصادره أنه تم زرع عبوات ناسفة في أسفل خطوط أنابيب الغاز الروسية في يونيو 2022 من قبل غواصين من البحرية الأمريكية بدعم من المتخصصين النرويجيين تحت غطاء مناورة "بالتوبس".

المصدر: نوفوستي