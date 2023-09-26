هيرش: CIA تعتقد أن شولتس علم بخطة واشنطن لتفجير "السيل الشمالي"

قال الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، إن مستشار ألمانيا أولاف شولتس علم بخطط الإدارة الأمريكية لتفجير خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي"، في حال حدوث عملية عسكرية روسية في أوكرانيا.

وأكد هيرش الحائز على جائزة بوليتزر، أنه سمع هذا الكلام من مصادر في وكالة المخابرات المركزية.

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وأضاف هيرش: " آنذاك والآن، يعتقد بعض أعضاء فريق وكالة المخابرات المركزية أن المستشار الألماني، كان على علم تام بالتخطيط السري لتدمير خطوط الأنابيب في قاع البلطيق" .

وأوضح هيرش، أن الحديث هنا يدور عن زيارة المستشار الألماني لواشنطن في 7 فبراير 2022.

خلال تلك الزيارة، هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل صريح في خطابه، بإنهاء خط نقل الغاز "السيل الشمالي -2"، إذا بدأت القوات الروسية بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

المصدر: تاس