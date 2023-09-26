بالفيديو.. حريق متعمد يدمر مسجدا في مدينة سويدية

دمر حريق ضخم أكبر مساجد مدينة إسكلستونا السويدية، بعد أقل من ثلاث ساعات على اندلاعه، وقد أعلنت الشرطة عن فتح تحقيق بالحرق المتعمد.

وفشلت فرق الإطفاء في إنقاذ المبنى الأساسي، فيما ما تزال محاولاتها جارية للسيطرة على الحريق ومنعه من تدمير مبنيين ملحقين بالمسجد.

وبينما أعلنت الشرطة عن فتح تحقيق بالحريق المتعمد، أكدت متحدثة باسمها أنه ما يزال من المبكر الحديث عن أسباب اندلاع الحريق بانتظار نتائج التحقيق.

وخصصت خدمة الإطفاء نحو خمس عشرة مركبة، وطائرات بدون طيار لمساعدة العناصر في أعمال الإطفاء.

بدوره، قال مسؤول الاتصال في المسجد أنس دينيش، إن الحريق اندلع "جراء هجوم على المصلين".

وتحدث عن تهديدات سابقة تلقاها المسجد والأسرة التي تعيش بجوار المسجد، وعن تعرض أفرادها لاعتداءات خلال العام الماضي، ما أدى إلى تقديم عدة بلاغات للشرطة.

وصرح مصدر مطلع لموقع "الكومبس"، عن وجود خلافات سابقة امتدت لأكثر من عام حول المسجد.

The Grand Mosque of Eskilstuna, Sweden has been burned to the ground, thick smoke can still be seen.



Head of the Mosque told that fire might have erupted due to a hate motivated attack due to prior threats to the building which was previously reported to the police. https://t.co/iqFhosqbAb — Islamic Guidance هََّدِيِ الإسلام (@YahdiAllah) September 25, 2023

وكانت ملكية المسجد تعود في السابق لأحد الاتحادات، ولكن خلافات مالية واتهامات بالاختلاس، أدت في نهاية الأمر إلى بيع المسجد لمالك جديد.

وقام المالك الجديد بتأجير مبنى المسجد بعقد دائم للقائمين عليه، لكن خلافا بين المالك والمستأجر أدى إلى فسخ عقد الإيجار الدائم الذي كان بينهما. وانتقل الخلاف بينهما بعدها إلى المحاكم.

وبعد فسخ العقد عمد المالك إلى تأجير مبنى المسجد لإدارة جديدة، وسط استمرار المشاحنات والمشادات بين مالك الأرض والقائم السابق على المسجد.

المصدر: "الكومبس"