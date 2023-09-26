اغتيال رئيس فريق كولومبي رميا بالرصاص بسبب خسارة مباراة (صورة)

أعلن نادي تيغرس المنتمي لدوري الدرجة الثانية الكولومبي لكرة القدم مقتل رئيسه إدغار بايز بعيار ناري بعد هزيمة للفريق بملعبه يوم السبت الماضي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن بايز (63 عاما) كان عائدا للمنزل بسيارة برفقة ابنته عقب الخسارة 3-2 أمام أتليتيكو وقتله شخصان على دراجة نارية بالقرب من الاستاد.

ونجت ابنته من الحادث دون ضرر وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث.

وذكر النادي في بيان أن عائلة تيغرس والمجتمع الرياضي في حالة انهيار بعد هذا الحادث.

وستقف الفرق دقيقة صمت حدادا على بايز في الجولتين القادمتين من المباريات.

⚽️⚫️ Edgar Paez a été tué par balles samedi soir à Bogota alors qu'il rentrait chez lui après une défaite de l'équipe qu'il préside, le Tigres FC, en D2 colombienne🇨🇴. Il était accompagné de sa fille quand deux hommes à moto ont ouvert le feu.⚫️ pic.twitter.com/jry3tWmIUs — Info Pro Foot (@InfoProFoot) September 25, 2023

Los extraños negocios de Édgar Páez, el dueño de Tigres que fue asesinado en Bogotá https://t.co/z1EeSnCZR6 — Adriano Aguilar (@AdrianoAdigun) September 25, 2023

المصدر: رويترز + وسائل إعلام كولومبية