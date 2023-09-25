أمطار غزيرة تخلف 18 مفقودا في غواتيمالا

أعلنت السلطات في غواتيمالا الاثنين أن ما لا يقل عن 18 شخصا، بينهم 10 أطفال، اعتبروا في عداد المفقودين جراء أمطار غزيرة أدت لفيضان نهر جرفت مياهه عددا من مساكن الصفيح في العاصمة.

قال رودولفو غارسيا، المتحدث باسم هيئة التنسيق الوطني للحدّ من الكوارث للصحافيين إن "فيضان النهر جرف المنازل في حيّ ديوس إس فييل الواقع تحت جسر إل نارانخو".

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وبحسب الهيئة فإن الحصيلة الأولية للكارثة هي "18 شخصا في عداد المفقودين وتعرض ستة مساكن لأضرار بالغة".

وأكّدت الهيئة أن أجهزة الطوارئ تبذل قصارى جهدها للعثور على المفقودين.

ووقعت الكارثة في الساعات الأولى من فجر الاثنين في أعقاب أمطار غزيرة هطلت الأحد.

ورغم أنّ السلطات تمنع البناء على ضفاف النهر إلا أن المئات من مساكن الصفيح شيدت على ضفاف هذا المجرى المائي الذي تصب فيه أيضا كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي في العاصمة.

المصدر: ا ف ب