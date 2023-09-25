المبعوث الأممي إلى اليمن يجري محادثات في الرياض مع عدة مسؤولين

التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، مع مسؤولين ودبلوماسيين يمنيين وإقليميين ودوليين بارزين اليوم في الرياض، وأجرى معهم سلسلة مباحثات تخص اليمن.

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وقال مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن في بيان رسمي، أنه "التقى غروندبرغ مع السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، لمناقشة تقدم الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية لاستحداث آليات مناسبة لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، بما في ذلك دفع رواتب القطاع العام، ووقف مستدام لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، واستئناف عملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة".

كما التقى غروندبرغ في الرياض بسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لبحث تنسيق الجهود الدولية لدعم السلام.

وقال المبعوث الأممي: "في هذه الفترة الحرجة، يحتاج اليمن إلى الدعم الإقليمي والدولي المتضافر للمضي قدما على طريق السلام والتنمية المستدامة".

المصدر: RT