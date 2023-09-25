وصل وفد مجلس الدوما الروسي برئاسة رئيسه فياتشيسلاف فولودين، إلى عاصمة الإمارات أبو ظبي في زيارة رسمية. تم خلالها توقيع اتفاقية شراكة بين المجلس والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

وقال المجلس إنه كان في استقبال الوفد الروسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش سعيد المري، وتم عقد محادثات مشتركة.

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وأشار إلى أنه تم توقيع اتفاقية شراكة بين مجلس الدوما الروسي والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

وضم الوفد نائب رئيس مجلس الدوما الروسي ألكسندر باباكوف، ورئيس لجنة الصناعة والتجارة في مجلس الدوما، فلاديمير غوتينيف، والعلوم والتعليم العالي سيرغي كابيشيف وآخرين.

المصدر: نوفوستي