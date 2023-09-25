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مراسلنا: انفجار في مصفاة نفط جنوب إيران

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مراسلنا: انفجار في مصفاة نفط جنوب إيران
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أفاد مراسلنا، بأن تسربا للغاز في مصفاة نفط في ميناء بندر عباس جنوب إيران تسبب في وقوع انفجار بالمصفاة.

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وبحسب الأنباء الأولية فإن تسرب الغاز أدى إلى انفجار مكثفات الغاز.

ولا تزال تفاصيل الحادث والأضرار الناتجة عن الانفجار مجهولة حتى الساعة.

ووفق ما أوردت وكالة "فارس" فقد قتل شخص وأصيب 4 آخرون بالانفجار، أحدهم نقل للمستشفى بإصابة خطرة.

ولفتت الوكالة إلى أن الحادث لم يكن له أي تأثير على النشاط الإنتاجي في مصفاة بندر عباس.

المصدر: RT

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