كهنة بولنديون يقيمون سهرة شذوذ ماجنة في المعبد

قالت صحيفة Wyborcza، إن مجموعة من الكهنة البولنديين أقاموا سهرة شذوذ جنسية في مبنى المعبد، ولم يسمحوا لسيارة الإسعاف بالوصول إلى رجل كان بحاجة للمساعدة الطبية.

ووفقا للصحيفة، نظم كهنة من مدينة دوبروفا جورنيتشا حفلا واستدعوا رجلا يمارس الدعارة.

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وكتبت الصحيفة، نقلا عن مصدر مطلع على الوضع، أن المشاركين في الحفلة "تناولوا حبوبا لتحسين طاقتهم الجنسية".

وتؤكد الصحيفة أن الرجل المومس سرعان ما فقد وعيه فاتصل أحد المشاركين في الحفل بسيارة إسعاف، لكن آخرين "لم يرغبوا في السماح للفريق الطبي بالدخول".

وقالت الصحيفة: "اضطر الأطباء إلى الاتصال بالشرطة. ولم يتم تقديم المساعدة الطبية للشخص المحتاج إلا بعد تدخل الشرطة"، مشيرة إلى أن الرجل المتضرر كان بالغا.

وتؤكد الصحيفة، أن النيابة العامة البولندية باشرت التحقيق في ما حدث في مبنى المعبد.

المصدر: نوفوستي