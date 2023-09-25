الدفاع الروسية: تدمير مسيرات أوكرانية جديدة فوق بيلغورود وكورسك وبريانسك

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بيلغورود، وثلاث أخرى في كورسك و بريانسك صباح اليوم الاثنين.

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وكتبت الوزارة في صفحتها على "تلغرام"، اليوم الاثنين: "تم في الساعة 09:00 تقريبا إحباط محاولة نظام كييف شن هجوم إرهابي باستخدام طائرة بدون طيار.. وقامت الأنظمة المناوبة للدفاع الجوي.. بتدمير مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود".

من جهته أضاف عمدة المقاطعة، فياتشيسلاف غلادكوف، أنه تم إسقاط المسيرة في منطقة مدينة غرايفورون، مشيرا إلى أن الحادث لم يؤد إلى وقوع إصابات.

وفي وقت لاحق صباح اليوم أفادت الدفاع الروسية باعتراض مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة كورسك وأخرى في مقاطعة بريانسك.

وفي بيان منفصل أبلغت الدفاع الروسية عن تدمير طائرتين أوكرانيتين بدون طيار في حوالي الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الاثنين فوق بيلغورود وأخرى فوق البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من هذا اليوم إنه تم تحييد 4 مسيرات في البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم، ومسيرتين في مقاطتي كورسك وبريانسك الروسيتين.

المصدر: نوفوستي