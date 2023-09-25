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استطلاع: نسبة تأييد بايدن إلى مستوى منخفض جديد

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استطلاع: نسبة تأييد بايدن إلى مستوى منخفض جديد
AP
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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تدل نتائج استفتاء الرأي العام الذي أجرته قناة "NBC"، على أن نسبة تأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن في منصبه الحالي انخفضت إلى مستوى قياسي جديد.

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وقالت القناة نقلا عن نتائج استطلاع للرأي العام أجري الشهر الجاري: "إن 41% من الناخبين المسجلين يوافقون على عمل بايدن، فيما لا يوافق عليه 56% من الناخبين، وهو أعلى مستوى منذ توليه منصبه كرئيس للولايات المتحدة".

وأضافت أن السياسة الخارجية للرئيس بايدن لا يوافق عليها 53%. أما سياسته الاقتصادية فلا يوافق عليها 59% من الأمريكيين.

هذا وعبر 74% من المشاركين في الاستطلاع عن مخاوفهم الجادة (59%) أو المتوسطة (15%) من أن بايدن البالغ من العمر 80 عاما لا يتمتع بالصحة العقلية والجسدية اللازمة للترشح لولاية ثانية.
المصدر: نوفوستي

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