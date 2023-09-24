مرشح رئاسي أمريكي يعارض انضمام كييف إلى "الناتو" ويطالب بوقف منحها "دعما مطلقا"

عارض المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، قائلا إن ذلك "ليس في مصلحة واشنطن".

وأضاف في بيان مكتوب: "لا أعتقد أن عضوية (أوكرانيا) في حلف شمال الأطلسي تصب في مصلحتنا.. فهي لن تؤدي إلا إلى إضافة المزيد من الالتزامات علينا. إذا حصلنا على المزيد من الالتزامات، فما هي الفوائد التي سنحصل عليها في المقابل؟".

وأعرب ديسانتيس أيضا عن رأي مفاده أنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تمنح أوكرانيا "دعما مطلقا" ما لم تستغل كييف الفرصة لإنهاء الصراع.

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وفي نهاية سبتمبر 2022، أعلن فلاديمير زيلينسكي عن تقديم طلب لأوكرانيا للانضمام إلى الناتو على أساس سريع. وفي قمة انعقدت في ليتوانيا هذا العام، وافقت دول الكتلة على حزمة متعددة السنوات من الدعم لأوكرانيا، تتألف من ثلاث نقاط: خطة مساعدة لتحقيق توافق الجيش الأوكراني مع معايير حلف الناتو، وإنشاء مجلس أوكرانيا-الناتو، وإنشاء مجلس مشترك بين أوكرانيا والناتو.

المصدر: نوفوستي