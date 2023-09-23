وزير الخارجية الفنزويلي يشدد على الحاجة الماسة لتشكيل نظام عالمي جديد

قال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل بينتو، إنه بات من الضرورة بمكان إيجاد نظام عالمي جديد، ويجب على الأمم المتحدة أن تتولى هذا المهمة.

وأضاف بينتو في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية"، "يجب على العالم أن يتوصل إلى نظام عالمي جديد يضمن السلام العالمي، ويجب على الأمم المتحدة أن تتولى هذا الدور، لكنها لا تفعل ذلك في الوقت الحالي".

وشدد بينتو على أن ضعف منظومة الأمم المتحدة "يثير قلقا كبيرا" في الأوساط الدولية، ما يثير الحاجة الماسة لتشكيل نظام دولي جديد.

المصدر: نوفوستي