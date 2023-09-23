الخارجية الإسرائيلية تهنئ السعودية

وجهت إسرائيل تهنئة للمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني، وذلك في رسالة نشرتها الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية على موقع "إكس" (تويتر سابقا).

وقالت الوزارة في التدوينة "نتقدم بخالص التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا بحلول اليوم الوطني الـ93".

وأضافت "يعيده عليكم بالخير والبركة في ظل الأمن والأمان والازدهار.. مع تمنياتنا أن تعم أجواء السلام والتعاون والجيرة الحسنة".

We send our sincere congratulations to the King, Government and people of the Kingdom of Saudi Arabia 🇸🇦 on the occasion of the ninety-third National Day.



May Allah bring you goodness and blessings, security and prosperity with our wishes for an atmosphere of peace, cooperation… pic.twitter.com/GzVt09c1yg — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 23, 2023

نتقدم بخالص التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً بحلول اليوم الوطني ال٩٣ 🇸🇦. يعيده عليكم بالخير والبركة في ظل الأمن والامان والازدهار مع تمنياتنا ان تعم أجواء السلام والتعاون والجيرة الحسنة. #اليوم_الوطني_93_السعوديpic.twitter.com/xDwApqvJO1 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 23, 2023

وتأتي هذه التهنئة بعد التصريحات المهمة التي أدلى بها خلال الأيام القليلة الماضية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي جو بايدن.

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وقال نتنياهو خلال كلمته في الجلسة العامة للأمم المتحدة: "شعب إسرائيل يتوق إلى السلام، أولئك الذين عانوا من لعنة الحرب سيقدرون نعمة السلام بشكل أفضل.. لقد تحدثت قبل يومين مع الرئيس بايدن، وأنا أقدر التزامه بالحفاظ على هذه الفرصة التاريخية".

وأضاف: "أعتقد أنه يمكننا التوصل إلى اتفاق سلام مع المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الرئيس بايدن".

من جهته، صرح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية بأن المملكة تقترب كل يوم من اتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وتنخرط الولايات المتحدة والمملكة وإسرائيل في مفاوضات معقدة تقدم فيها واشنطن ضمانات أمنية للرياض، وسيقوم السعوديون بتطبيع العلاقات مع إسرائيل وستتخذ إسرائيل إجراءات تهدف إلى الحفاظ على إمكانية قيام دولة فلسطينية.

المصدر: RT + وكالات