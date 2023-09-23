نائب رئيس الوزراء البريطاني: مستعدون لدعم أوكرانيا لـ"سنوات"

قال نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المملكة المتحدة ستدعم أوكرانيا "لسنوات" إذا لزم الأمر، في مواجهتها مع روسيا.

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وأضاف دودن: "إلى أن يحدث ذلك (نهاية النزاع)، ستقف المملكة المتحدة إلى جانب أوكرانيا مهما كلف الأمر - لأسابيع وأشهر، بل ولسنوات إذا اقتضت الضرورة".

في وقت سابق من سبتمبر قال رئيس الأركان العامة البريطانية باتريك ساندرز إن بلاده تقوم بتدريب ما بين 30% و40% من "المتطوعين" الأوكرانيين.

وفي مايو 2023، أعلنت بريطانيا عن نقل صواريخ "ستورم شادو" المجنحة إلى كييف، والتي يتراوح مداها من 250 إلى 560 كيلومترا، بحسب اختلاف النسخة.

وفي يوليو، قال بن والاس، وزير الدفاع البريطاني آنذاك، إن لندن أنفقت 2.3 مليار جنيه إسترليني لدعم كييف في الفترة من أبريل 2022 إلى مارس 2023، مما جعل بريطانيا تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بين الجهات الدولية المانحة للمساعدات العسكرية لأوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي"