موسكو تدعو الولايات المتحدة للمصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

دعت روسيا الحكومة الأمريكية لإعادة النظر في موقفها واتخاذ خطوات عاجلة للمصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فرشينين خلال مؤتمر حول المساعدة في دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في نيويورك، يوم الجمعة: "ندعو الحكومة الأمريكية إلى إعادة النظر في مواقفها واتخاذ كافة الخطوات الضرورية للمصادقة على المعاهدة دون أي مماطلة".

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وأضاف: "نوجه دعوتنا كذلك إلى الدول السبع الأخرى التي يتوقف عليها دخول المعاهدة حيز التنفيذ".

يذكر أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية تم توقيعها في عام 1996 من قبل 187 دولة في العالم، ولم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن لعدم المصادقة عليها من بعض الدول.

ولدخول المعاهدة حيز التنفيذ يجب أن تصادق عليها الولايات المتحدة والصين ومصر والهند وإيران وإسرائيل وكوريا الشمالية وباكستان.

المصدر: نوفوستي