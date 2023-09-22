بلومبرغ: المفوضية الأوروبية ستوصي ببدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة، أن المفوضية الأوروبية تستعد للتوصية ببدء المفاوضات مع أوكرانيا بشأن انضمام هذه الدولة إلى الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الوكالة، من المتوقع أن توصي المفوضية الأوروبية ببدء عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، في الشهر المقبل.

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وكخطوات وسيطة نحو عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، قد تصر المفوضية الأوروبية على إحراز تقدم في معالجة المشاكل في بعض المجالات ذات الأولوية في أوكرانيا، بما في ذلك مكافحة الفساد.

وقالت بعض المصادر للوكالة، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستناقش توصية المفوضية في ديسمبر.

وشددت الوكالة على أن موقف بعض الدول، مثل هنغاريا، لا يزال مجهولا.

ويشار إلى أن فلاديمير زيلينسكي كان قد وقع في 28 فبراير 2022، على طلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. وافق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في القمة التي عقدت في بروكسل في 23 يونيو من نفس العام على منح صفة المرشح لأوكرانيا ومولدوفا لعضوية الاتحاد.

ومن أجل إطلاق عملية التفاوض المقابلة، يتعين على الدولتين المذكورتين تلبية عدد من الشروط، بما في ذلك الإصلاحات.

المصدر: تاس