لوكاشينكو: بولندا حصلت على الضوء الأخضر من واشنطن "لتصريف" زيلينسكي

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن بولندا تلقت "الضوء الأخضر" من وراء المحيط الأطلسي وتم السماح لها "بالتخلص" من فلاديمير زيلينسكي.

وأضاف لوكاشينكو، في حديث نقلته وكالة "سبوتنيك بيلاروس": "هل تعتقدون أن بولندا تقوم من تلقاء نفسها بالضغط على أوكرانيا المسكينة اليوم؟ لا طبعا الأمر غير ذلك. لقد تلقت بولندا الضوء الأخضر من وراء المحيط: ظهرت الحاجة للتخلص من زيلينسكي هذا، الذي ضجر الجميع من تصرفاته".

إقرأ المزيد

وأعرب لوكاشينكو عن اعتقاده بضرورة قيام بيلاروس بالدفاع عن نفسها، لأنه من غير المعروف ما "يمكن توقعه من هؤلاء السياسيين المسعورين في بولندا".

وفي وقت سابق، هدد وزير الداخلية البولندي ماريوش كامينسكي بأن السلطات البولندية، مع زملائها من دول البلطيق، يمكن أن "تعزل بيلاروس بالكامل عن أوروبا" في حالة وقوع "حوادث خطيرة" على الحدود.

المصدر: RT