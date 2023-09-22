بلومبرغ: فقط نصف مقاتلات "إف-35" بسلاح الجو الأمريكي جاهزة لتنفيذ مهماتها

نقلت وكالة بلومبرغ عن الفريق في سلاح الجو الأمريكي مايكل شميدت، قوله إن حوالي نصف مقاتلات "إف-35" فقط بسلاح الجو الأمريكي جاهزة لتنفيذ مهماتها القتالية.

وذكرت الوكالة، أن شهادة الجنرال المكتوبة تم إعدادها لجلسة استماع أمام اللجنة الفرعية للطيران التابعة للجنة شؤون القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي.

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ووفقا له تبلغ قيمة هذا المؤشر ووفقا للمعايير المعتمدة 65 بالمئة.

وقالت الوكالة في تقريرها: "اعتبارا من شهر فبراير، بلغ المتوسط ​​الشهري للمقاتلات المستعدة لتنفيذ المهمات القتالية في الأسطول الجوي الأمريكي المكون من أكثر من 540 مقاتلة من طراز إف-35، فقط 53.1%".

ويشار إلى أن كل ذلك يعني، أن المقاتلات المذكورة الجاهزة تستطيع تنفيذ بعض المهام المطلوبة على الأقل، مثل الرحلات الجوية القتالية والرحلات التجريبية والتدريب والاختبار.

وفي الوقت نفسه، أشار شميدت إلى أن نسبة المقاتلات القادرة على أداء كافة مهامها كانت أقل من 30 بالمئة.

ووصف شميدت هذا الوضع بأنه غير مقبول بتاتا، وقال إنه يعتزم زيادة معدلات الاستعداد بنسبة عشرة في المائة على الأقل سنويا.

وأضافت الوكالة نقلا عن تقرير أولي صادر عن هيئة الرقابة الحكومة الأمريكية، أنه تم اعتبار منظومة التبريد بمحرك "إف-35" "غير فعالة بالحد المطلوب". وتم التشديد على أن هذا يؤدي إلى انخفاض في عمر المحرك.

المصدر: نوفوستي